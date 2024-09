Audi Rs e-tron GT la prova de il Fatto it – L’elettrica che sposa eleganza e super prestazioni – FOTO

trong>Audi

(Di lunedì 23 settembre 2024) Forse non poteva esserci appuntamento migliore della Milano Fashion Week per il battesimo su strada della nuovatrong> e-GT: con l’evento meneghino, infatti, la vettura condivide il valore dell’, seppur reinterpretato in chiave sportiva. Già, perché questa e l’trong> più potente di sempre, nonché lata chee sostenibilità possono tenersi per mano. La vettura è stata oggetto di una profonda rivisitazione tecnica ed estetica: frontale ridisegnato, estrattore posteriore che strizza l’occhio al mondo racing e, sulle versioni top di gamma, tetto in carbonio opaco. Bellissime pure le ruote “Avus”, celebrative dell’omonima concept datata 1991.