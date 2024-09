Quando la prossima gara di F1? GP USA 2024 | programma orari tv streaming Lunga pausa di un mese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Ladel Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio degli Stati Uniti, che si disputerà nella giornata di domenica 20 ottobre. Vi sarà dunque unaprima del gran finale della stagione. Il calendario è stato difatti strutturato in maniera tale da regalare un po’ di respiro alle varie squadre prima dell’intenso periodo conclusivo. Difatti ladi Austin aprirà un trittico destinato a disputarsi tra Nord e Sud America, durante il quale si terranno anche due Sprint. La prima avrà luogo proprio in Texas. Dunque, come fare per seguire l’appuntamento a stelle strisce in TV? Classifica Mondiale costruttori F1: sorpasso McLaren sulla Red Bull, Ferrari a -51 TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio degli Usa.