Lady Gaga alla conferenza di Joker | Folie à Deux | quando esce in Italia il film

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 22 settembre 2024)in modalità artista A.O. – Sali (Canto Dell’Anima) si è presentataprimissima dilanciando buste di popcorn ai presenti. Un incontro con la stampa e un gruppo ristretto di fan che hanno potuto vedere in anteprima ilhanding out popcorn at a screening of ‘’ in LA: “Enjoy the f**king show!” pic.twitter.com/04I31g8pcL — Pop Crave (@PopCrave) September 22, 2024stuns at a screening of ‘’ in LA today. pic.twitter.com/qndq6GsLLT — Pop Crave (@PopCrave) September 22, 2024uscirà2 Il(per tutti semplicemente2) uscirà inil prossimo 2 ottobre, due giorni prima la premiere americana. L’hype per questo nuovo progetto è altissimo. “è stata bravissima, sul set diera davvero un’altra.