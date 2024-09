F 1 a Marina Bay domina Lando Norris

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 22 settembre 2024) 15.48 Dominio dinel Gp di Singapore.ABay il britannico mette in fila la Red Bull di Verstappen e il compagno di squadra Piastri. Orgoglio Ferrari: Leclerc rimonta ed è 5° dietro alla Mercedes di Russell. Sainz settimo Al via, dalla pole, mantiene la posizione, così come Verstappen con Hamilton e Russell. In testa fa gara a sè la McLaren del britannico che guadagna tantissimo anche su Max.Dopo i pit-stip Piastri,con l'altra McLaren,si sbarazza delle Mercedes e centra il podio davanti a Russell e allo scatenato Leclerc.