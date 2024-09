Visita guidata alla biblioteca di Prato all’insegna di arte e moda al femminile

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 21 settembre 2024)– Si chiama Tesori in Lazzerini. Donne imprenditrici tral’iniziativa speciale organizzata con l’obiettivo di incoraggiare il maggior numero possibile di persone a scoprire e a lasciarsi coinvolgere dai tesori delladella città. Un percorsoscoperta delle collezioni dellapratese, dalle sue preziose raccolte storiche a quelle contemporanee, con focus sullae uno sguardo tutto al. Al via quindi le prenotazioni per laa ingresso gratuito che si terrà venerdì 4 ottobre alle 17: sarà un viaggio attraverso cataloghi e libri illustrati per scoprire che lanon ha solo un aspetto frivolo, è anche una cosa serissima. Come linguaggio, fenomeno di costume e motore dell’economia.