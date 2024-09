Fake news e odio seriale giornalismo e libertà al centro del premio Sbardellati-Nottolini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Arezzo, 21 settembre 2024 – La direttrice dei quotidiani del Gruppo Qn Agnese Pini, Francesco Cancellato direttore di Fanpage, Luisella Costamagna, giornalista e scrittrice, il reporter d’inchiesta Antonino Monteleone, Alessia Tarquinio, volto storico delsportivo, Guido Vaciago direttore di Tuttosport, poi Claudio Zeni storica firma aretina e la giornalista del Corriere di Arezzo Francesca Muzzi. Una lunga lista di prestigiose firme, per la seconda edizione delnazionale «Città Foiano della Chiana» in programma oggi in piazza Cavour a partire dalle 17. Il riconoscimento, intitolato a Giancarlo(storico collaboratore de La Nazione) ed Enricoè promosso dal Comune di Foiano della Chiana, con il patrocinio di Ordine dei Giornalisti della Toscana, Corecom e Regione Toscana.