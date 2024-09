Enzo Maiorca 50 anni fa l’immersione con incidente La Rai celebra il signore degli Abissi con uno speciale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 21 settembre 2024) Unoepisodi emblematici nella storia dell’apnea: il tentativo didi stabilire un nuovo record mondiale, scendendo a 90 metri di profondità. Lo ripercorre Rai Play, a cinquant’di distanza, con una raccoltadal titolo “: il record mancato”, disponibile da domenica 22 settembre (https://www.raiplay.it/programmi/ilrecordmancato). Era il 22 settembre 1974. Milioni di telespettatori seguirono con il fiato sospeso l’impresa dial largo delle coste di Sorrento, trasmessa dalla Rai in mondovisione. Quell’evento si trasformò in una delle pagine più discusse della storia sportiva e televisiva italiana. Nonostante l’insuccesso, le immagini di quel tentativo sono rimaste nella memoria collettiva, rappresentando non solo un traguardo mancato, ma anche un momento di grande umanità e tensione sportiva.