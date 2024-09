Basket Supercoppa | Milano prima semifinalista Venezia battuta 73-62

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Casalecchio di Reno, 21 settembre 2024 – L’EA7 Emporio Armaniè lafinalista delladi2024 targata Frecciarossa: nellasemifinale, infatti, l’Olimpia ha superato 73-62 l’Umana Reyer. Gli uomini di coach Ettore Messina hanno comandato la gara per tutto l’arco dei 40’, stringendo da subito le maglie della difesa e rimpinguando via via il loro bottino fino al +21 per poi resistere al generoso tentativo di rimonta di, capace con un 13-0 di spingersi fino al -8di cedere definitivamente il passo ai biancorosso. Sono tre i giocatori in doppia cifra nello scacchiere di coach Messina, guidati da Nenad Dimitrijevic, top scorer con 14 punti, e Nikola Mirotic, autore di 13.