Modi – Tre Giorni sulle Ali della Follia | Johnny Depp torna alla regia con un cast stellare alla Festa del Cinema di Roma

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il tanto atteso ritorno di, dopo 25 anni dal suo esordio con Il coraggioso, si concretizza con il film– TreAli, che sarà presentato nella sezione Grand Publicdeldi. In occasioneproiezione,riceverà il PremioCarriera, un riconoscimento per il suo straordinario contributo alcome attore, regista e produttore. UnInternazionale con Riccardo Scamarcio e Al Pacino Nel ruolo del protagonista Amedeogliani, detto “”, troviamo Riccardo Scamarcio, affiancato da uninternazionale di grande rilievo, tra cui Luisa Ranieri, Antonia Desplat (The French Dispatch), Bruno Gouery (Emily in Paris), Ryan McParland (Halo) e il leggendario Al Pacino.