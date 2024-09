Milano Fashion Week | le Modette contemporanee di N21

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 20 settembre 2024) Gli anni ‘60 sono stati un decennio molto importante nell’evoluzione della moda e del costume, anni di rivoluzione culturale e soprattutto di emancipazione femminile. Da qui parte la collezione N° 21 presentata negli spazi di Garage Ventuno apensata dal Direttore Creativo Alessandro Dell’Acqua per la donna della prossima primavera-estate. Acconciature moderatamente cotonate, ballerine appuntite, quadri optical in bianco e nero, ricami e bon-ton di matrice quasi couture sono solo alcuni dei chiari riferimenti a questa epoca affascinante. Ma come da sempre accade nell’estetica visionaria di Dell’Acqua il risultato finale non è mai una mera ricostruzione storica. La donna N° 21, elegante e sofisticata, reclama la propria identità, è una donna ribelle che rifiuta la banalità e le imposizioni.