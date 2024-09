F1 GP Singapore 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) La F1 è pronta a vivere il Gran Premio di, una delle gare più impegnative della stagione. Dopo il weekend azero, il Circus si sposta nella Asia sudorientale per il diciottesimo appuntamento del mondiale. Il circuito cittadino, che ha ospitato la prima gara in notturna della storia della categoria, mette da sempre alla prova i piloti. Ogni pilota, nel corso della gara, perde infatti attorno ai sette chili di peso in sudore. Si tratta dunque di un weekend al limite. Lazione del fine settimana singaporiano prevede tre sessioni di prove libere, una di qualifiche e infine la gara, con il fine settimana di gara che andrà in scena tra il 20 e il 22 settembre. A rompere il ghiaccio saranno le FP1, inper le 11:30 italiane di venerdì. Nel corso della stessa giornata, andrà in scena anche la seconda sessione di prove libere tra le 15:00 e le 16:00.