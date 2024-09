Alluvione in Emilia-Romagna | oltre mille sfollati si cercano ancora i due dispersi nel ravvenate

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 20 settembre 2024) A meno di un anno e mezzo dall’del maggio 2023, l’è di nuovo in ginocchio per il maltempo. Il ciclone Boris – che nei giorni scorsi ha già duramente colpito l’Europa centrale – si è abbattuto in particolare sulle province di Bologna, Ravenna e Forlì e si segnalano danni e disagi anche nella parte settentrionale delle Marche. Sonoun migliaio gli, di cui 800 nel. A Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, due persone risultano disperse per il crollo di un tetto dove si erano rifugiate per sfuggire all’acqua del fiume Lamone, esondato nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 settembre. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa su tutta la provincia di Bologna e la, mentre il Governo si è detto pronto a valutare la dichiarazione di stato di emergenza.