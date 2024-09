Transformers | il crossover con G I Joe sarà il prossimo capitolo del franchise

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il filmdie G.I. Joe riceve un importante aggiornamento da parte del produttore. Da quando- Il risveglio, lo scorso anno, ha confermato l'esistenza dei Cybertroniani in un mondo con gli agenti dei G.I. Joe, il lavoro per realizzare il filmè continuato in background. Ad aprile, è stato ulteriormente confermato che lo scontro tra titani Hasbro è effettivamente in atto e che Derek Connolly, autore di Jurassic World, avrebbe scritto la sceneggiatura. Tuttavia, conOne in uscita a breve e che fungerà da storia delle origini di Optimus Prime e Megatron, oltre a essere il primo film di una trilogia, ci si chiede quale sia il futuro esatto di