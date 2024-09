Robur ‘nelle mani’ di Andrea Giusti | Avanti pensando solo a noi stessi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024)(nella foto) scalda il motore. "No, è già caldo", ribatte il portiere che domenica, al Franchi, indosserà i guantoni per tornare a difendere la porta bianconera. E’ rimasto a Siena per il grande attaccamento alla maglia e alla piazza e per la promessa fatta al momento del suo arrivo: "Sono sceso di due categorie per riportare latra i professionisti, devo completare l’opera". Una scelta anche rischiosa, la sua, nella consapevolezza che, per il gioco delle quote, di spazio ne avrebbe avuto meno, rispetto allo scorso campionato.che l’infortunio di Tirelli lo ha rimesso, subito, alla terza giornata, in pista. "Ho voluto proseguire il mio cammino qua, mettendo il Siena sempre come prima scelta, pur sapendo che l’idea della società era quella di schierare un portiere under – spiega–.