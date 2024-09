Il Manchester City rischia l’espulsione da tutte le competizioni se ritenuto colpevole di 115 accuse

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 19 settembre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: La lunga disputa tra ile la Premier League sulle presunte 115dominerà sicuramente le prime e le ultime pagine per il resto della stagione 2024/25, mentre i tifosi di tutti i club attendono con ansia la conclusione. Avviata da e-mail trapelate sulla stampa tedesca, la battaglia tra il club e la lega, che dura da sei anni, è stata discussa pubblicamente sulla stampa fino all’inizio del procedimento giudiziario nelle ultime settimane. Le prime ipotesi indicano che la squadra di Pep Guardiola potrebbe essere esclusa dalla Premier League se perdesse la causa; tuttavia, nuove indiscrezioni indicano che potrebbe perdere il posto anche in altre