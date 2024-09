WWE | Gli A-Town Down Under lanciano la sfida per i titoli di coppia di NXT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Gli A-si uniscono alla competizione per le cinture di NXT Gli A-, composti da Austin Theory e Grayson Waller, hanno recentemente annunciato la loro intenzione di competere per ididi NXT. Attraverso un video sui social media, il tag team hato i campioni in carica Fraxiom (Nathan Frazer e Axiom) per un match titolato. Dettagli dell’incontro proposto Il match proposto dagli A-è previsto per l’8 ottobre, durante la puntata di NXT che si terrà a Chesterfield, Missouri. Questa data coincide con il secondo episodio di NXT trasmesso su The CW Network, segnando l’inizio di una nuova era televisiva per lo show. Apparizione imminente a NXT Prima dell’incontro dell’8 ottobre, gli A-hanno annunciato che appariranno nella puntata del 24 settembre di NXT.