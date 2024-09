Totò Schillaci addio all’eroe di Italia ’90

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Se n’è andato l’eroe di’90. E’ morto a soli 59 anni (ne avrebbe compiuti 60 il prossimo 1° dicembre), l’ex calciatore siciliano della Juventus, tra gli Azzurri che hanno più emozionato nella storia della Nazionale di Calciona. Ricoverato da giorni nel reparto di pneumologia dell’Ospedale Civico di Palermo, le sue condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate nelle ultime ore, fino al decesso di oggi.è stato colpito da una recidiva, in seguito ad un tumore che nel 2022 lo costrinse all’operazione e alla chemioterapia. La carriera diInizia ufficialmente la sua carriera nel mondo del calcio, nel ruolo di attaccante, nel Messina, che lo ingaggia nel 1982 in Serie C2 e tre stagioni dopo contribuisce alla storica promozione in B del club siciliano.