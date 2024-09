Sindaco Caserta | mio benvenuto a nuovo prefetto Lucia Volpe

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 18 settembre 2024). “Il mio cordialee i miei migliori auguri, anche in qualità di Presidente ANCI Campania, aldi. Sono sicuro che, grazie alla sua esperienza e alla sua professionalità, contribuirà in maniera determinante allo sviluppo e alla crescita del territorio, stabilendo relazioni proficue con le istituzioni locali. Un ringraziamento particolare va anche aluscente, Giuseppe Castaldo, che ha svolto un ottimo lavoro per la nostra comunità. A lui vanno l’augurio di buon lavoro e i complimenti per il, prestigioso incarico”. A dichiararlo è ildi, Carlo Marino.