Mickey 17 | Robert Pattinson in un loop mortale nel trailer del sci-fi di Bong Joon-ho

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 settembre 2024)muore di continuo nel suggestivodella nuova fatica di-ho, una misteriosa avventura fantascientifica. Dopo l'assaggio di ieri, Warner Bros. ha pubblicato ildi17, incursione fantascientifica diHo che vede protagonista. Basato sul romanzo del 2022 di Edward Ashton7, il thriller sci-fi vede la star di The Batman nei panni di un impiegato "sacrificabile" di nomeBarnes. Nel romanzo,viene inviato in pericolose missioni per colonizzare un pianeta ghiacciato. Quando una sua versione muore, viene creato un duplicato per sostituirlo che conserva la maggior parte dei suoi ricordi. Insieme a, il cast comprende Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette e Mark Ruffalo. Scritto