Atb nel deposito di via Gleno 10 colonnine di ricarica elettrica sospese

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Bergamo. Con l’obiettivo prioritario della tutela dell’ambiente attraverso l’implementazione dei mezzi elettrici, ATB ha messo a punto la miglior soluzione possibile – una best practice – per l’installazione delle 10 innovativedipresso ildi Via Monte. Il collaudo arriva al termine di uno studio che ha visto ATB in prima linea nella progettazione di un nuovo modo di pensare struttura, tipologia e posizionamento dellediall’interno delaziendale.