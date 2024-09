Al Nassr ufficiale | Stefano Pioli è il nuovo allenatore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è ildell'Al. La società saudita ha ufficializzato l'accordo con l'ex tecnico del Milan con un video sui social, che mostra alcune immagini del passato rossonero del 58enne sulle note di 'Freed from desire' rimodellata con 'is on fire', celebre coro che ha accompagnato lo Scudetto del Milan. Oltre a Cristiano Ronaldo,allenerà anche Sadio Mane, Aymeric Laporte, Talisca, Brozovic, Gassova, Simakan, Otavio e Bento.ISAWI??We welcomeas our new coach ?pic.twitter.com/qNnmZU7nyQ — AlFC (@AlFCEN) September 18, 2024