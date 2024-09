Sciopero della sanità privata e Rsa del 23 settembre perché i camici bianchi si fermano

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 17 settembre 2024) Il prossimo 23i medici e il personaleincroceranno le braccia, con unopronto a smuovere il settore. Gli operatori che operano nelle strutture in cui si applicano in contratti Aiop e Arise Rsa, infatti, hanno deciso di fermarsi per protestare contro il mancato rispetto degli accordi contrattuali. Una situazione che coinvolge e mette a disagio oltre 200mila lavoratori, con i sindacati che hanno deciso di alzare la voce fermando il lavoro deilunedì 23. Operatoriin subbuglio A indire la protesta sono state le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che lamentano il mancato rispetto degli accordi. Secondo i sindacati, infatti, ci sarebbero dei problemi di base sugli accordi contrattuali del comparto, un settore che conta oltre 200mila tra lavoratori e lavoratrici.