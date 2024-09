Rodri | Inter cambiata da Istanbul! Calhanoglu? Non faccio classifiche

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Conferenza stampa peralla vigilia di Manchester City-di Champions League. Il tecnico ha parlato insieme al suo tecnico Guardiola. CONFERENZAALLA VIGILIA DI MANCHESTER CITY-CONFERENZA – Questa la conferenza stampa di alla vigilia di Manchester City-, prima partita di Champions League., cosa puoi dirci della stagione che hai passato e che sensazioni hai provato per i tanti trionfi e per la candidatura al Pallone d’Oro? Sono veramente felice della stagione trascorsa e di quello che è successo in estate. Sono molto felice per tutto quello che mi è successo negli ultimi anni, vincere quello che ha vinto il City e vincere l’Europeo con il mio paese è solo un sogno. È una conseguenza del duro lavoro, della costanza, del non arrendersi mai. Si parla sempre di tante partite, qual è secondo te il numero esatto? Di sicuro non 70.