Morte ritorna con Darksiders II | Deathinitive Edition!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 17 settembre 2024) Sappiamo che molti di voi attendono con impazienza il prossimo capitolo della saga di, annunciato durante il 2024 August Showcase di THQ Nordic. Ebbene, abbiamo delle novità , ma non si tratta di un annuncio! Accantonata l’attesa, concentriamoci su ciò che arriverà molto presto: una versione rimasterizzata e migliorata diII, in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series S/X il 15 ottobre. Questa edizione aggiornata dell’amato action-adventure porta la risoluzione a 4K, il ray tracing e un’illuminazione e ombre migliorate per sfruttare la potenza delle console di oggi. Se giocate su PlayStation 5 con un controller DualSense, potrete anche sperimentare il pieno impatto del back aptico, aggiungendo ulteriore profondità e immersione a ogni colpo come