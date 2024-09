Crolla una pensilina alla stazione di Monza | ferito un uomo di 34 anni e treni paralizzati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024)– Unain cemento èta martedì mattina all’interno dellaferroviaria di, in via Enrico Arosio. Il crollo ha coinvolto una persona di 33, che è rimasta ferita. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica e il trentaquattrenne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso. Il crollo ha interessato anche la ferrovia e quindi la circolazione deiè interrotta completamente sia verso Milano che per le diramazioni Bergamo e Lecco. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di mattina. Nella zona sono accorsi anche i vigili del fuoco die gli agenti della polizia ferroviaria.