Borsa | Europa positiva con Wall Street giù titoli della difesa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Sono positive le Borse europee così comealla vigilia del taglio dei tassiFed che gli investitori scommettono possa essere pari allo 0,5% piuttosto che a 0,25%. A dare slancio ai listini contribuiscono i dati sulle vendite retail saliti inaspettatamente ad agosto. Bene Francoforte (+0,8%) e Parigi (+0,77%). In generale soffrono iper gli auspici di almeno un cessate il fuoco in Ucraina. A Milano (+0,74%) Leonardo è la peggiore nel paniere principale (-3,95%) seguita da Mps (-1,4%) con Unipol (+0,49%) poco interessata ad acquisire una quota se non in caso di accordi di bancasurance. Brilla invece Nexi (+4,58%). Sul podio anche Iveco (+3,66%) e Stm (+2,93%).