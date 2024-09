Youth America’s Cup Luna Rossa può sognare in grande nella nuova kermesse giovanile con al timone Marco Gradoni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) Da martedì 17 a giovedì 26 settembre, parallelamente alla Louis Vuitton Cup, si disputerà a Barcellona la prima edizione dellaCup. Si tratta di un evento riservato ad equipaggi composti da velisti under 25 che regateranno sugli AC40, un monotipo foiling già utilizzato dai team di Coppa America durante le regate preliminari andate in scena nel 2023. Iscritte alla manifestazione ben dodici squadre, tra cui i sei sodalizi che hanno preso parte al round robin di Louis Vuitton Cup e altre sei formazioni invitate dagli organizzatori. Il format prevede una prima fase a gironi in cui le compagini verranno suddivise in due raggruppamenti (girone A con tutti i team della 37maCup, girone B con le wild card), con in programma otto regate di flotta per ciascun gruppo.