Slowbalization vs newbalization | cosa aspettarci in futuro

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 – È ormai sotto gli occhi di tutti che, specie nel dopo pandemia, il mondo globalizzato che conoscevamo stia subendo degli evidenti cambiamenti. I forti contrasti geopolitici, uniti agli strascichi economici negativi causati dal covid hanno infatti innescato un netto cambio di paradigma che, tuttavia, non stravolge del tutto il fenomeno globalistico, ma lo adatta al nuovo contesto. Spesso, non a caso, si sente parlare di. Chesono laCosì come deciso dal Fondo monetario internazionale, che ha coniato il termine, un rallentamento generale della tendenza alla globalizzazione prende il nome di