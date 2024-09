Se il City vince il processo sarà la legge Bosman dei club | cambierà il calcio per come lo conosciamo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2024) Comincia oggi in Inghilterra quello che praticamente tutta la stampa internazionale racconta“ilche potrebbe cambiare il”. Una definizione che abbiamo già trovata applicata ad altri processi in passato, ma che si è rivelata efficacia praticamente solo per sentenzadel 1995. Il Manchesterè accusato di aver infranto le regole finanziarie della Premier League in 115 modi diversi. Considerata la potenza economica e politica del(che non ha problemi a difendersi rilanciando e l’ha già ampiamente minacciato) ecco la carica dirompente del. Nella sostanza si tratta di un contenzioso con molti tecnicismi. Sintetizzando tantissimo: ilvuole far saltare le regole che determinano il giusto valore per gli accordi commerciali, senza le quali la Lega si trasforma in un liberi tutti di spese sfrenate per chi ha ricchezze illimitate.