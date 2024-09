Mi stavo per strozzare di nuovo con una mandorla così ho dimostrato che la mia rubrica funziona | l’intervento miracoloso di Vira Carbone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Quasi vent’anni in Rai, di cui dieci con Buongiorno benessere, la trasmissione, ormai storica, dedicata alla salute e alla medicina. Ed èche El, per tutti, è diventata un’istituzione della televisione pubblica: “La mia idea è stata rompere per la prima volta con il linguaggio classico dei programmi che parlavano di medicina. Io ho deciso di affrontarla con il sorriso“, ha detto al Corriere della Sera. La sua trasmissione è entrata nelle case degli italiani, avvicinandoli alla scienza medica e alla prevenzione. “Mi impegno a fondo in tutto quello che faccio e ci credo moltissimo. Quest’anno darò molta importanza al primo soccorso, spiegando a tanti telespettatori che, in caso di necessità, oltre a chiamare immediatamente il medico ci possono essere diverse azioni capaci di risolvere tante piccole emergenze.