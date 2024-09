Emmy Awards 2024 | The Bear domina i premi ma la vera sorpresa è Hacks ecco l’elenco completo dei vincitori

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 16 settembre 2024) Anche la 76esima edizione dei Primetimeè giunta al termine, con la cerimonia, in diretta da Los Angeles, che ha avuto come protagoniste le serie tv più amate dal pubblico. L’edizione delha visto al primo posto, in termini di candidature (25), il titolo di successo Sh?gun. In virtù delle sue 23 nomination, Thesi è confermato un prodotto di grande rilievo per quanto riguarda il genere Comedy, con il suo protagonista, Jeremy Allen White, e la collega Ayo Edebiri che si attestano come superstar del piccolo schermo. A seguire, tra gli show più acclamati, Only Murders in the Building, che sarà rinnovata per la quinta stagione (21 candidature), e True Detective: Night Country (19).