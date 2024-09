Billionaire Island la spiegazione del finale della mini-serie Netflix

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 16 settembre 2024), ladelo Milliardaeroya è una nuovanorvegese disponibile su, incentrata su un’attività altamente redditizia di allevamento di salmoni. La trama segue le vicende di due famiglie rivali, i Langes e i Meyers, che risultano essere i proprietari delle due principali società di pesca dopo la morte di un importante azionista di una delle società. Ciò che inizia come una lotta per acquisire la società rivale da un lato e proteggere la propria identità aziendale dall’altro, alla fine diventa una storia che parla di sfiducia e slealtà. Sebbene lasi fermi un po’ in superficie,è comunque un piacevole passatempo, tanto da essere giunta in Top 10 digià dopo pochi giorni dalla sua uscita.