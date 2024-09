Renzo Arbore e la storia con Mariangela Melato | Ci innamorammo con un brano di Lucio Battisti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 settembre 2024) La relazione traè andata avanti per oltre quarantanni dopo il primo incontro avvenuto negli anni Settanta., il primo incontro conOggi lo showman sarà tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di Domenica In, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Lo showman di origini pugliesi e l’attrice si sono conosciuti alla cerimonia dei Nastri D’Argento negli anni Settanta. Successivamente il musicista invitava laad una festa che si teneva a casa di Agostina Belli dove si trovava. In quell’occasione come raccontato dallo stesso, l’artista di Poggiobustone fece ascoltare agli amici ed ai presenti in anteprima Io VorreiNon VorreiMa Se Vuoi. Ilè stato galeotto facendo scoccare la scintilla tra il conduttore di Quelli Della Notte ed il volto del grande schermo.