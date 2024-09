Portò in Italia tre quintali di hashish | preso in Spagna Era latitante da 15 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Pesaro, 15 settembre 2024 – Abitava a Padiglione, nel comune di Tavullia. Lui è un 42enne di origine marocchina che da 15era, nascosto in. Ma ora gli agenti della squadra mobile di Pesaro lo hanno trovato e arrestato. Le manette sono scattate ad Alicante. Deve rispondere di spaccio di droga a livelli industriali avendo cercato di importare intredi. Condannato, deve scontare seie sei mesi di reclusione per una sentenza diventata definitiva nel 2021. Il 42enne marocchino, insieme ad alcuni connazionali coinvolti nel traffico illecito dell’enorme quantitativo di droga, hanno abitato pernella zona di Padiglione. Poi era sparito subito dopo la condanna per spaccio. La squadra mobile insieme all’attività di indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia non ha mai smesso di cercarlo.