La porta di calcio crolla all’improvviso Bimbo di 9 anni muore in campo mentre gioca con due amichetti

(Di domenica 15 settembre 2024) Tragedia ieri pomeriggio a Ozieri (Sassari). Un bambino di 9è stato travolto e ucciso da unadiche gli èta addossova con due coetanei nelsportivo ‘Meledina’, nella frazione di San Nicola. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18. I tre ragazzini erano entrati nelper dare due calci al pallone: unadi quelle mobili, che generalmente si usano durante gli allenamenti per ridurre le dimensioni del terreno, per motivi che sono tuttora in fase di accertamento, ha ceduto cadendo addosso al bambino. A dare l’allarme sono stati i due compagni di gioco. Per oltre un’ora i soccorritori hanno cercato con ogni mezzo di rianimare il bambino, ma ogni tentativo è risultato vano. La Procura di Sassari ha disposto l’autopsia sul corpo della piccola vittima.