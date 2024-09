La City reagisce e il Forest stordisce il Liverpool

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-09-14 18:34:51 Il Manchester United ha dato il tono a un emozionante pomeriggio di calcio della Premier League battendo il Southampton per 3-0 nel calcio d'inizio anticipato. E alle 15:00 erano previste altre cinque partite prima di Aston Villa contro Everton e Bournemouth contro Chelsea, per completare un sabato ricco di azione. per scoprire cosa è successo nella massima serie nel corso della giornata. Brighton 0-0 Ipswich L'Ipswich ha ottenuto i suoi primi punti in Premier League da quando è tornato nella massima serie, in un pareggio combattuto con il Brighton. I Seagulls hanno iniziato bene la stagione sotto la guida del nuovo allenatore Fabian Hurzeler, ma hanno avuto difficoltà senza il cannoniere Joao Pedro in squadra.