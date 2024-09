Graziani | Lautaro Martinez giochi! Inter in Europa? No ad una percentuale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024)ha detto la sua sue Frattesi, in vista della partita tra Monza e. Poi l’ex giocatore parla anche della Champions League. SERIE A ED– Le parole di Francesco ‘Ciccio’, ospite su Sport Mediaset XXL, si esprime su diversi argomenti legati all’: «Frattesi giocherebbe ovunque in Serie A e vedere il centrocampo Calhanoglu-Barella-Frattesi non sarebbe sbagliato, ma Mkhitaryan è imprescindibile e quindi Frattesi dovrà fare panchina.? Tra i più forti al mondo, se sta bene dovrà giocare. Viaggicontinentali lunghissimi, ma pieni comunque di comfort. Chiaro che se la deve sentire lui, ma 40-60? le avrà di sicuro sulle gambe. Manchester City? In campionato se non succede qualcosa di strano, l’potrà rivincerlo. In, secondo me, è una delle squadre più forti, quindi attenzione.