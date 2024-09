Fiorentina | sfida in casa Atalanta ore 15 Palladino alla prova del… Bove Commisso a fare il tifo Formazioni

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 15 settembre 2024) Qui in Lombardia, a Como, Italiano, "il nostro ex", Vincenzo Italiano, ieri ha rischiato una brutta sconfitta con il suo Bologna, scatenando i malevoli confronti come fra marito e moglie quando la famiglia non funziona. Del tipo: "Ah, allora era sua la colpa dei trofei mancati, non della squadra". Che fin qui, con Raffaelein panchina, non ha comunque brillato. E oggi sosterrà ladel nove, anzi del, con l'ex gioiellino romanista in mezzo a un centrocampo più folto, indell'di Gasperini. L'allenatore ha deciso di lasciare la difesa a tre, ma di mettere più centrocampisti. Funzionerà? Oltre millesi viola hanno deciso di affrontare la trasferta e assistere all'esperimento