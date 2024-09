È morto Luca Salvadori in un incidente in Germania durante l’ultima gara IRRC

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) La mattina di metà settembre porta con sé una notizia raggelante.non c’è più: èa seguito di unoccorso nell’ultimo round dell’International Road Racing Championship, che si stava svolgendo a Frohburg, non lontano da Altenburg e Lipsia, in. Aveva 32 anni. Figlio di Maurizio, che ha fondato la branca motociclistica della Trident nel 2006 e tuttora la dirige, nel 2024 era riuscito a vincere al primo tentativo il Campionato Italiano Velocità in Salita, con diversi nuovi record.