De Leo intervista a Marsilio | Nessuno si lamenta dei cervi cacciati nelle regioni rosse

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) C'è una polemica che, travalicando la dimensione regionale in cui è nata, sta conquistando l'attenzione dell'opinione pubblica a livello nazionale: una delibera della giunta abruzzese si pone l'obiettivo dell'abbattimento da parte di cacciatori specializzati di 469, giunti a un livello di sovrappopolazione, in alcune aree della regione, in una forbice temporale che va dal 14 ottobre al prossimo 15 marzo. Sollevazione di associazioni animaliste, vip e intellettuali. D'altronde, la figura del cervo muove l'immaginario sentimentale. Libero è andato alla fonte della questione, parlandone con il Presidente della Regione Marco, esponente di Fratelli d'Italia. Presidente, a leggere certa stampa lei è quasi un personaggio disneyano: il nemico di Bambi «Mi chiedo perché questo trattamento venga riservato solo a me. Io sono solo l'ultimo della serie.