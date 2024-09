Controlli sulle banane in un supermercato ma i dipendenti trovano una sorpresa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 15 settembre 2024) In seguito a deisu delle spedizioni didestinate a unè stata fatta una scoperta sorprendente Il problema dello spaccio è uno di quelli che si provano a combattere quotidianamente e che riguardano tutto il mondo. Ogni giorno vengono individuati spacciatori che tentano di introdurre in alcuni paesi sostanze stupefacenti, anche in modi a dir poco particolari. Proprio in questo di recente, in diversi supermercati della regione della Borgogna-Franca Contea, in Francia, sono state rinvenute spedizioni di cocaina nascosta tra alcune forniture di. La droga, che si è scoperto essere poi proveniente dalla Colombia, era imballata, senza entrare in contatto con i frutti, in modo da rendere più complicato il rilevamento delle forze dell’ordine.