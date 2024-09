Stazione ascensore funzionante e nuova pensilina installata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) "Lasul marciapiede ferroviario alladi Guastalla è stata, così come l’che porta dal sottopasso ai binari è installato e risulta". Da Fer arrivano conferme di quanto già riportato dal Carlino a inizio settembre sulla situazione dei lavori alla. Ma mancano una secondae il collaudo tecnico che permetterebbe l’uso pubblico dell’. Ora l’amministrazione comunale torna a chiedere le tempistiche di questi interventi, sperando che possano essere completati in questi giorni, con l’avvio dell’anno scolastico. Come già avvenuto a inizio agosto, ora il responsabile del settore territorio e programmazione del Comune ha inviato a Fer una pec per chiedere, appunto, il collaudo dell’