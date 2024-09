Probabili formazioni Bologna-Shakhtar | prima giornata Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Ledi, match delladi. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle 18:45 di mercoledì 18 settembre nella cornice dello stadio Dall’Ara, che si prepara al ritorno nella massima competizione europea per club. Il primo avversario è la squadra ucraina, che ha individualità di livello come Matviyenko e Sudakov. Vincenzo Italiano, dopo un avvio di campionato sotto le aspettative, vuole partire bene ine la spinta del pubblico non mancherà. Nuova edizione, nuovo format: al via la fase campionato. Le prime otto squadre della fase campionato si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno.