Pazienza conta gli infortunati la lista dei convocati | cinque assenze

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlla vigilia della quarta giornata del campionato di serie C Now contro la Cavese, è allarme rosso in casa Avellino. Il tecnico, Micheledeve fare i conti con: De Cristofaro è ancora squalificato; Patierno è ancora alle prese con il riacutizzarsi di una tendente del rotuleo della gamba destra; Rigione si sta riprendendo da una distrazione di primo grado all’adduttore lungo della gamba destra; Tribuzzi è alle prese con una lesione al retto femorale destro e Toscano è alle prese con una lesione al retto femorale sinistro. I