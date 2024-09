In giro con la scacciacani I carabinieri denunciano un giovane ventenne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Girava di notte con hashish e una pistolapriva del tappo rosso ma col colpo a salve in canna e le relative cartucce al seguito. Nei guai – dopo essere incappato in un controllo dei– è finito un ragazzo di vent’anni. Dovrà rispondere di porto d’armi e oggetti atti ad offendere. In più, sarà segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. E’ accaduto alle 2 di notte, il 10 settembre scorso. I militari della sezione Radiomobile deidi Reggio, nel corso di un servizio di controllo sul territorio hanno notato in via fratelli Cervi unche si aggirava a piedi con fare sospetto. Isi sono avvicinati alper una verifica. Questi, alla loro vista, è stato colto da un’ansia immotivata. Durante le operazioni di identificazione, ilha consegnato un involucro contenente modica quantità di hashish.