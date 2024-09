Calcio a 5 Mondiali 2024 | Brasile travolgente nella prima giornata bene Paraguay e Thailandia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Ladeidia 5 si è ufficialmente aperta in Uzbekistan. Quattro le partite in programma, fra il Gruppo A e il Gruppo B: ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Gruppo A I padroni di casa hanno impattato 3-3 contro i Paesi Bassi, in un match ricco di colpi di scena. Fra gli olandesi splendida la prestazione di Ouaddouh, autore di una doppietta, mentre gli uzbeki hanno agganciato il pari grazie alla griffe di Nishonov a cinquanta secondi dalla fine. Nell’altra gara di questa pool, ilsi è sbarazzato per 5-2 della Costa Rica, con 5 marcatori diversi: Salas, Mendez, Pascottini, Baez e Martinez. Gruppo Ba valanga su Cuba, finisce addirittura 10-0: sudamericani incontenibili e già in grado di lanciare un messaggio a tutte le squadre presenti ai. Triplette di Marcel e Marlon e cubani al tappeto.