Benvenuto Leo | il famoso calciatore italiano papà per la prima volta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 14 settembre 2024) “Leo”: ilper la. Ilportiere e la sua compagna sono al settimo cielo per la nascita del loro primo figlio. La notizia, che ha portato una ventata di gioia nel mondo del calcio, è stata diffusa per dal club francese in cui il neogioca attualmente. Negli ultimi minuti, anche il neoha condiviso alcuni tenerissimi scatti sul suo profilo social confermando al mondo il lieto evento. () Leggi anche: La famosa cantante mamma per la terzadopo la separazione dal marito Leggi anche: Federica Pellegrini, l’annuncio sul secondo figlio: ma c’è una cosa che non tollera Il post di annuncio della dolce attesa Insieme dal 2016, il famosissimoe la sua compagna vivono in Francia, dove lui gioca attualmente.