LIVE Berrettini-Blockx Italia-Belgio Coppa Davis 2024 in DIRETTA | si parte con il belga al servizio

(Di venerdì 13 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DILADEL DOPPIO DI40-30 Di un soffio lungo il dritto del tennista di Anversa. 40-15 Peccato. Si ferma sul nastro l’accelerazione di dritto lungolinea di. 30-15 Bravissimo Matteo, che piazza il passante in controbalzo dopo la palla corta di dritto. 30-0e dritto a segno per. 15-0 A metà rete il rovescio lungolinea dell’azzurro. PRIMO SET 15:11 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via al primo singolare con ilal. 15:07 Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto deglini! 15:06 Si procede con l’esecuzione degli inni nazionalendo da quello degli ospiti. 15:03 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo le formazioni di