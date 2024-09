Lavori al Traforo del Gran Sasso | preoccupazione per costi e impatti sulle imprese

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 13 settembre 2024) L'Aquila - Chiusi i tunnel nelle ore notturne per 45 giorni: Confindustria Abruzzo e Medio Adriatico chiedono soluzioni per mitigare i disagi sul trasporto. Idi manutenzione e messa in sicurezza deldelprenderanno il via la prossima settimana, causando la chiusura notturna del tunnel per 45 giorni. Le operazioni interesseranno il tratto dell'A24 tra Colledara e Assergi, con traffico alternato che inevitabilmente causerà ritardi e disagi, soprattutto per il trasporto di merci e persone. La chiusura è stata programmata in fasce orarie notturne, con le prime sospensioni che inizieranno da lunedì 16 settembre fino alle 6 del sabato successivo, 21 settembre.