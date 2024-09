Di Carlo – A Cagliari servirà un Napoli ad alti ritmi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) MIMMO DIA RADIO MARTE: “ASERVIRA’ UNADE CON PERSONALITA'”“? Ogni squadra ha le sue caratteristiche ma ildovrà scendere in campo con personalità, sicurezza, autorità e proponendo il suo gioco. La mossa tattica da mettere in pratica – ha detto l’allenatore a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live della sera – è la capacità di alzare i: se ilgioca abassi può andare in difficoltà. Gli azzurri sono più forti sul piano delle individualità ma la chiave di tutto è il gioco di squadra, ci si deve imporre come gruppo. Serve continuità sul piano dei risultati, e bisognerà provare ad ovviare ai problemi emersi anche contro il Parma, perché ilproverà a colpire allo stesso modo.